Крушение Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года, мог инициировать пилот. Специалисты полагают, что он преднамеренно сделал это спустя час после взлета.

Крушение Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года, мог инициировать пилот. Специалисты полагают, что он преднамеренно сделал это спустя час после взлета.Исчезновение воздушного судна было запланировано и сделано намеренно через определенный промежуток времени, убеждены эксперты. Они не исключают, что к ЧП с малайзийским бортом причастны террористы. Однако версия с радикалами все-таки вызывает сомнения."Если бы это было терактом, террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность за случившееся. Такого заявления не последовало", – заявил специалист Мартин Долан.В свою очередь канадские эксперты заявили, что командир мог надеть кислородную маску и разгерметизировать кабину лайнера. Это привело бы второго пилота и пассажиров в бессознательное состояние.С точки зрения специалистов, летчик сумел отключить систему слежения и пропасть из поля зрения диспетчеров. Вероятно, воздушное судно пролетало над малайзийско-таиландской границей, чтобы не попасть в зону действия радаров обоих государств.Майор Воздушно-космических сил России в отставке Виталий Соколовский заявил, что версию австралийских экспертов стоит рассматривать в первую очередь, так как все остальные предположения являются просто догадками, передает . "Я бы сказал, что все предположения, которые делаются, это, естественно, гадания на кофейной гуще. Да, в принципе, пилоты имеют такую возможность – выключить системы опознавания, снизиться на маленькую высоту, чтобы нитка от самолета не была замечена на радарах", – отметил Соколовский.Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и пропал с радаров через час после взлета. На борту находились 237 пассажиров и два пилота.