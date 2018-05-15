Исчезновение малайзийского Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года, вероятно, мог инициировать пилот самолета. Специалисты полагают, что он преднамеренно осуществил крушение воздушного судна спустя час после взлета.

Исчезновение малайзийского Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года, вероятно, мог инициировать пилот самолета. Специалисты полагают, что он преднамеренно осуществил крушение воздушного судна спустя час после взлета.Исчезновение воздушного судна было запланировано и сделано намеренно через определенный промежуток времени, убеждены эксперты. Также они не исключают, что к исчезновению малайзийского борта причастны террористы.Однако версия с радикалами все-таки вызывает сомнения. "Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность за случившееся. Такого заявления не последовало", – заявил специалист Мартин Долан.Канадские эксперты, в свою очередь, заявили, что командир мог надеть на себя кислородную маску и разгерметизировать кабину лайнера. Это привело бы второго пилота и пассажиров в бессознательное состояние.С точки зрения специалистов, летчик сумел отключить систему слежения и пропасть из поля зрения диспетчеров. Вероятно, самолет пролетал над малайзийско-таиландской границей, чтобы не попасть в зону действия радаров обеих государств.Однако майор Воздушно-космических сил России в отставке Виталий Соколовский заявил, что версию австралийских экспертов стоит рассматривать в первую очередь, так как все остальные предположения являются просто догадками, передает . "Я бы сказал, что все предположения, которые делаются, это естественно гадания на кофейной гуще. Да, в принципе, пилоты имеют такую возможность выключить системы опознавания, снизится на маленькую высоту, чтобы нитка от самолета не была замечена на радарах", – заявил Соколовский.Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и пропал с радаров через час после взлета. На борту находились 237 пассажиров и двое пилотов.