Шикарный отдых певицы Полины Гариной продолжается. Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото с пляжа.

Шикарный отдых певицы Полины Гариной продолжается. Исполнительницашокировала поклонников откровенными фото с пляжа.После утомительного гастрольного тура Полина вместе сблизкими отправилась на роскошный мальдивский курорт. Семейство наслаждаетсяживописными тропическими садами, сказочно восхитительными цветами и птицами, атакже блаженствует плавая в бирюзовом океане.Полина не устает делится фотографиями в Instagram, чем оченьрадует фанатов. Однако последние кадры подписчики не оценили. На одном изснимков Полина восседает на чем-то, что очень напоминает гамак. Примечательно,что Гагарина запечатлена топлес, но так как исполнительница обращена лицом кокеану, пользователи могут видеть только спину артистки.Поклонникам не понравился, казалось бы, невинный пост. Некоторыеназвали его похабным и недостойным матери двоих детей. "Я думал единственная порядочная, ошибся! Отписка!!!!","Красивое тело,знаю не мое дело, но это перебор. 🙈🙈🙈🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дамужика ей надо вот и в этом весь смысл", "Какое безобразие. Неожидалатакого👎👎👎", – неунимались поборники морали.Другие же очень испугались за состояние здоровья исполнительницы,по их мнению Гагарина слишком исхудала и стала похожа на мальчика-подростка. "То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь","Тебя может ветер унести", "Ничего личного, но иногда смотрю на ее фотои проскальзывает в голове мысль "как мальчик подросток" а на это фото таквообще , женственность пропала , субтильное тело, я далека от идеала и нет уменя силы воли, но для меня это уже некрасиво", "Худая такая😨", "Нафото парень?)", – писали пользователи соцсети.Самые преданные почитатели похвалили певицу за смелость,однако попросили не уподобляется звездам, для которых выкладывать слишкомоткровенные снимки стало нормой. "Ханжествобыло и никуда не делось. А вы супруги молодцы. Спасибо за искусство.Продолжайте, браво", "Синдром Насти Волочковой...", "Недавно похожеефото Бузова выложила. Так там до трусов добрались,а тут ничего.... В чемразница??😐", "Полина, тебя Бузова укусила?", "Главноене уподобиться Волочковой, иначе отпишусь!!!", – писали Гагаринойпоклонники.