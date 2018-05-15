Шикарный отдых певицы Полины Гариной продолжается. Исполнительница
шокировала поклонников откровенными фото с пляжа.
Шикарный отдых певицы Полины Гариной продолжается. Исполнительница
шокировала поклонников откровенными фото с пляжа.
После утомительного гастрольного тура Полина вместе с
близкими отправилась на роскошный мальдивский курорт. Семейство наслаждается
живописными тропическими садами, сказочно восхитительными цветами и птицами, а
также блаженствует плавая в бирюзовом океане.
Полина не устает делится фотографиями в Instagram, чем очень
радует фанатов. Однако последние кадры подписчики не оценили. На одном из
снимков Полина восседает на чем-то, что очень напоминает гамак. Примечательно,
что Гагарина запечатлена топлес, но так как исполнительница обращена лицом к
океану, пользователи могут видеть только спину артистки.
Поклонникам не понравился, казалось бы, невинный пост. Некоторые
назвали его похабным и недостойным матери двоих детей. "Я думал единственная порядочная, ошибся! Отписка!!!!",
"Красивое тело,знаю не мое дело, но это перебор. 🙈🙈🙈🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да
мужика ей надо вот и в этом весь смысл", "Какое безобразие. Неожидала
такого👎👎👎", – не
унимались поборники морали.
Другие же очень испугались за состояние здоровья исполнительницы,
по их мнению Гагарина слишком исхудала и стала похожа на мальчика-подростка. "То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь",
"Тебя может ветер унести", "Ничего личного, но иногда смотрю на ее фото
и проскальзывает в голове мысль "как мальчик подросток" а на это фото так
вообще , женственность пропала , субтильное тело, я далека от идеала и нет у
меня силы воли, но для меня это уже некрасиво", "Худая такая😨", "На
фото парень?)", – писали пользователи соцсети.
Самые преданные почитатели похвалили певицу за смелость,
однако попросили не уподобляется звездам, для которых выкладывать слишком
откровенные снимки стало нормой. "Ханжество
было и никуда не делось. А вы супруги молодцы. Спасибо за искусство.
Продолжайте, браво", "Синдром Насти Волочковой...", "Недавно похожее
фото Бузова выложила. Так там до трусов добрались,а тут ничего.... В чем
разница??😐", "Полина, тебя Бузова укусила?", "Главное
не уподобиться Волочковой, иначе отпишусь!!!", – писали Гагариной
поклонники.