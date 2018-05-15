Три года условно за дачу взятки - такой приговор вынес Тушинский суд летчику гражданской авиации Анатолию Беликову. По состоянию здоровья его могли не допустить к полетам, и он заплатил врачу за подделку результатов медицинского обследования.

Три года условно за дачу взятки — такой приговор вынес Тушинский суд летчику гражданской авиации Анатолию Беликову. По состоянию здоровья его могли не допустить к полетам, и он заплатил врачу за подделку результатов медицинского обследования. Терапевт также получила условный срок, но продолжает работать в одной из частных клиник.Выдержка пилота и терпение перед судом у летчика Беликова куда-то улетучились: заметно нервничает, ведет себя агрессивно, бросается на камеру. На скамье подсудимых пилот гражданской авиации оказался из-за взятки. Во время медосмотра он попросил доктора скрыть факт имеющейся у него ишемической болезни сердца. С таким диагнозом его бы просто не пустили за штурвал. За 15 тысяч рублей врач согласился подделать Беликову кардиограмму.Терапевта Татьяну Верещагину уже уволили из Центральной клинической больницы гражданской авиации. Именно там она развернула нелегальный бизнес. За липовыми справками к ней в очередь выстраивались пилоты. Цены за скрытие того или иного недуга варьировались от 8 до 50 тысяч рублей. Сейчас терапевт Верещагина работает в одной из частных клиник Москвы. О том, что собственноручно фальсифицировала медицинские документы, предпочитает молчать.Парадокс, но к ней на прием ходят и бывшие пациенты-летчики. Один из них набросился на съемочную группу с кулаками, узнав зачем мы пришли.Терапевта-взяточницу уже приговорили к 3 годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей. Сегодня очередь дошла и до пилота. В содеянном он полностью раскаялся и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Беликову грозило до 8 лет тюрьмы, но суд избрал более мягкое наказание и приговорил летчика к 3 годам лишения свободы, которые он будет отбывать условно. На выходе из здания суда он сказал, что приговором доволен и обжаловать его не будет.