Ученые Калифорнийского университета в
Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Они сумели пересадить память от
одной морской улитки к другой через инъекцию рибонуклеиновых кислот (РНК).
Ученые Калифорнийского университета в
Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Они сумели пересадить память от
одной морской улитки к другой через инъекцию рибонуклеиновых кислот (РНК).
Улиток разделили на две группы. Представителей одной из
них в течение 20 минут подвергали воздействию электрического тока. Затем
следовал суточный перерыв. Затем манипуляции повторяли.
В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшие
контакты с электродами – у них сокращались мышцы. У особей из другой группы, не
прошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду, сообщает EurekAlert!.
Биологи
извлекали РНК у каждой группы. Выяснилось, что за выработку рефлекса отвечают
сенсорные нейроны, которые становятся возбудимыми в присутствии определенных
РНК. Специалисты считают, что в будущем этот метод может быть использован для
восстановления воспоминаний, утерянных на ранних стадиях болезни Альцгеймера.
Как писали Dni.Ru,
профессор биоинженерии Университета Южной Калифорнии Дун Сун изобрел
устройство, с помощью которого можно добиться 30%-го улучшения памяти. В первую
очередь гаджет поможет страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией.
Ранее канадские ученые нашли простой способ улучшить
память. Исследователи пришли к выводу, что чтение
вслух действительно помогает человеку лучше запоминать текст.