Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Они сумели пересадить память от одной морской улитки к другой через инъекцию рибонуклеиновых кислот (РНК).

Ученые Калифорнийского университета вЛос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Они сумели пересадить память отодной морской улитки к другой через инъекцию рибонуклеиновых кислот (РНК).Улиток разделили на две группы. Представителей одной изних в течение 20 минут подвергали воздействию электрического тока. Затемследовал суточный перерыв. Затем манипуляции повторяли.В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшиеконтакты с электродами – у них сокращались мышцы. У особей из другой группы, непрошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду, сообщает EurekAlert!.Биологиизвлекали РНК у каждой группы. Выяснилось, что за выработку рефлекса отвечаютсенсорные нейроны, которые становятся возбудимыми в присутствии определенныхРНК. Специалисты считают, что в будущем этот метод может быть использован длявосстановления воспоминаний, утерянных на ранних стадиях болезни Альцгеймера.Как писали Dni.Ru,профессор биоинженерии Университета Южной Калифорнии Дун Сун изобрелустройство, с помощью которого можно добиться 30%-го улучшения памяти. В первуюочередь гаджет поможет страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией.Ранее канадские ученые нашли простой способ улучшитьпамять. Исследователи пришли к выводу, что чтениевслух действительно помогает человеку лучше запоминать текст.