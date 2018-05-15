Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили
почти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президент
России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной:
как так, ведь всевозможные украинские эксперты,
специалисты и даже чиновники все как один утверждали, что мост
построить невозможно. Теперь же быль стала явью, а Киеву предстоит распрощаться
со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.
Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили
почти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президент
России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной:
как так, ведь всевозможные украинские "эксперты",
"специалисты" и даже чиновники все как один утверждали, что мост
построить невозможно. Теперь же быль стала явью, а Киеву предстоит распрощаться
со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.
Первыми во весь голос заголосили украинские СМИ. Так, ТСН
выпустил материал с желчным заголовком "Путин открыл движение по мосту к
аннексированному Крыму". В статье полный сборник нелепых пропагандистских
штампов Киева, включая "россиян-оккупантов". Не отстают и читатели
издания. "Крым большинству жителей России и нафиг не нужен. Что с мостом,
что без", – пишут они в комментариях.
Не отстают от своих коллег и в УНИАНе. Там открытие
Крымского моста решили связать с проверкой, которую так называемая прокуратура
Автономной республики Крым проводит в отношении ряда компаний, участвовавших в
строительстве объекта. "Строительство транспортного перехода осуществляется с
грубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистеме
Азовского моря, что повлекло за собой экологическое загрязнение значительной
территории Украины", – приводит издание слова представителя фейкового
ведомства.
Интереснее всего сейчас на сайте другой украинской
интернет-газеты – Obozrevatel.com. Издание, повторяя привычные и уже давно всем
надоевшие тезисы об "аннексии" и "оккупантах" вспомнило
некоего Тараса Чорновила, которого назвало "политическим аналитиком".
Суть его пассажей в отношении Крымского моста проста: он принесет Москве
огромные убытки, а потом и вовсе рухнет. Вот такая вот мощная
"аналитика".
А в комментариях еще веселее. "Триумф ВОРОВ! (здесь и
далее орфография и пунктуация комментаторов сохранены. – Прим.Ред.)", -
пишет пользователь Alexander Vassiljev. "Давай руская рванина, выкидывай
бабло", – вторит ему Андрей Охременко.
Вакханалию злобы и ненависти продолжает комментатор под
ником Darby Macgrou: "Нарисованный Путин на нарисованном Камазе проехал по
нарисованному мосту". "Простоит год максимум", – размышляет
Андрей Коваленко. Удивительно, но среди этого моря безумия нашлись и здравые
комментарии. "Оккупанты" , ворвавшись в Крым подло принялись строить
аэропорты, мосты и дороги", – отметил Дмитрий Сергеев.
Комментариями разной степени абсурда украинские комментаторы
заполнили и Twitter. "Крымский мост" войдет в учебники по
мостостроению и инженерной геологии. Таких тупых инженерных решений в 21 веке
еще не было!" – утверждает пользователь Zello-XOXMA. В свою очередь,
КРЫМский бандеровец, известный своей неадекватностью даже среди украинцев,
заявил, что простых людей на открытие моста якобы не пустили, "одни
блогеры и агенты".
Другие понадеялись, что мост развалится после проезда
президента России, а третьи и вовсе пожелали ударить по дороге ракетой
"Томагавк". Нашлись и те, кто принялся оскорблять жителей Керчи,
которые пришли на концерт по случаю открытия Крымского моста. Людей называли
"ватниками" и "кацапами".
Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир
Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он пообщался с рабочими,
инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра
управления дорожным движением. Глава государства сел за руль КамАЗа и одним из
первых проехал по новой дороге.
Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту
откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять
движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким
образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.