Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили почти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной: ведь всевозможные украинские эксперты, специалисты и даже чиновники все как один утверждали, что мост построить невозможно. Теперь же быль стала явью, а Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.

Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строилипочти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президентРоссии Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной: ведь всевозможные украинские "эксперты","специалисты" и даже чиновники все как один утверждали, что мостпостроить невозможно. Теперь же быль стала явью, а Киеву предстоит распрощатьсясо своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.Первыми во весь голос заголосили украинские СМИ. Так, ТСНвыпустил материал с желчным заголовком "Путин открыл движение по мосту каннексированному Крыму". В статье полный сборник нелепых пропагандистскихштампов Киева, включая "россиян-оккупантов". Не отстают и читателииздания. "Крым большинству жителей России и нафиг не нужен. Что с мостом,что без", – пишут они в комментариях.Не отстают от своих коллег и в УНИАНе. Там открытиеКрымского моста решили связать с проверкой, которую так называемая прокуратураАвтономной республики Крым проводит в отношении ряда компаний, участвовавших встроительстве объекта. "Строительство транспортного перехода осуществляется сгрубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистемеАзовского моря, что повлекло за собой экологическое загрязнение значительнойтерритории Украины", – приводит издание слова представителя фейковоговедомства.Интереснее всего сейчас на сайте другой украинскойинтернет-газеты – Obozrevatel.com. Издание, повторяя привычные и уже давно всемнадоевшие тезисы об "аннексии" и "оккупантах" вспомнилонекоего Тараса Чорновила, которого назвало "политическим аналитиком".Суть его пассажей в отношении Крымского моста проста: он принесет Москвеогромные убытки, а потом и вовсе рухнет. Вот такая вот мощная"аналитика".А в комментариях еще веселее. "Триумф ВОРОВ! (здесь идалее орфография и пунктуация комментаторов сохранены. – Прим.Ред.)", -пишет пользователь Alexander Vassiljev. "Давай руская рванина, выкидывайбабло", – вторит ему Андрей Охременко.Вакханалию злобы и ненависти продолжает комментатор подником Darby Macgrou: "Нарисованный Путин на нарисованном Камазе проехал понарисованному мосту". "Простоит год максимум", – размышляетАндрей Коваленко. Удивительно, но среди этого моря безумия нашлись и здравыекомментарии. "Оккупанты" , ворвавшись в Крым подло принялись строитьаэропорты, мосты и дороги", – отметил Дмитрий Сергеев.Комментариями разной степени абсурда украинские комментаторызаполнили и Twitter. "Крымский мост" войдет в учебники помостостроению и инженерной геологии. Таких тупых инженерных решений в 21 векееще не было!" – утверждает пользователь Zello-XOXMA. В свою очередь,КРЫМский бандеровец, известный своей неадекватностью даже среди украинцев,заявил, что простых людей на открытие моста якобы не пустили, "одниблогеры и агенты".Другие понадеялись, что мост развалится после проездапрезидента России, а третьи и вовсе пожелали ударить по дороге ракетой"Томагавк". Нашлись и те, кто принялся оскорблять жителей Керчи,которые пришли на концерт по случаю открытия Крымского моста. Людей называли"ватниками" и "кацапами".Напомним, во вторник, 15 мая, президент России ВладимирПутин принял участие в открытии Крымского моста. Он пообщался с рабочими,инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центрауправления дорожным движением. Глава государства сел за руль КамАЗа и одним изпервых проехал по новой дороге.Полноценное автомобильное движение по Крымскому мостуоткроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлятьдвижением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Такимобразом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.