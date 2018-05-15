В Кривом Роге Днепропетровской области выгнали с
занимаемой должности заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову.
Кресла она лишилась после скандала на праздновании Дня Победы.
В Кривом Роге Днепропетровской области выгнали с
занимаемой должности заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову.
Кресла она лишилась после скандала на праздновании Дня Победы.
Чиновницу уволили за исполнение на 9 Мая песни "Верните память",
которую написала официальный представитель МИД России Мария
Захарова. Композиция "Верните память"
посвящена российским солдатам в Сирии.
"Ответственная за
организацию данного мероприятия – заведующая отделом культуры
Центрально-Городского района Валентина Игнатова – освобождена от занимаемой
должности", – цитирует заявление пресс-службы администрации города . Глава района Сергей Неженцев назвал использование
песни неуместным.
Композиция прозвучала еще
в Металлургическом и Саксаганском районах, передает "Радио Свобода". В
райцентре объяснили такой выбор тем, что акцент делался на тематическом
содержании и сохранении памяти о погибших героях.
Ранее сообщалось, что событие
взбесило депутата Константина Усова, который потребовал от спецслужб
Незалежной разобраться в ситуации. В свою очередь Мария Захарова заявила,
что слова о якобы пропагандистском характере песни "Верните память" – полное
безумие. Впервые
композиция прозвучала на
открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 22 июня 2017 года.