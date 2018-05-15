В Кривом Роге Днепропетровской области выгнали с занимаемой должности заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову. Кресла она лишилась после скандала на праздновании Дня Победы.

В Кривом Роге Днепропетровской области выгнали сзанимаемой должности заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову.Кресла она лишилась после скандала на праздновании Дня Победы.Чиновницу уволили за исполнение на 9 Мая песни "Верните память",которую написала официальный представитель МИД России МарияЗахарова. Композиция "Верните память"посвящена российским солдатам в Сирии."Ответственная заорганизацию данного мероприятия – заведующая отделом культурыЦентрально-Городского района Валентина Игнатова – освобождена от занимаемойдолжности", – цитирует заявление пресс-службы администрации города . Глава района Сергей Неженцев назвал использованиепесни неуместным.Композиция прозвучала ещев Металлургическом и Саксаганском районах, передает "Радио Свобода". Врайцентре объяснили такой выбор тем, что акцент делался на тематическомсодержании и сохранении памяти о погибших героях.Ранее сообщалось, что событиевзбесило депутата Константина Усова, который потребовал от спецслужбНезалежной разобраться в ситуации. В свою очередь Мария Захарова заявила,что слова о якобы пропагандистском характере песни "Верните память" – полноебезумие. Впервыекомпозиция прозвучала наоткрытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 22 июня 2017 года.