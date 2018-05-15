Возлюбленный певицы умер во время планового обследования в больнице. Его убило воспаление легких.

Возлюбленный певицы умер во время планового обследования в больнице. Его убило воспаление легких.Быший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста скончался сегодня ночью в одной из больниц Санкт-Петербурга, где проходил плановое обследование. По словам близких, в медицинском учреждении он подхватил инфекцию, которая перешла в инфекционное воспаление легких. Капусту перевели в реанимацию. Но спасти мужчину медикам не удалось. "Сегодня в час ночи Игорь умер. Его больше нет с нами", – цитирует сестру Галину покойногоСостояние Капусты резко ухудшилось после его пребывания за решеткой, куда угодил после того, как в его автомобиле был найдет пакет с двумя килограммами наркотических веществ.. Игорь провел пять лет в колонии строгого режима в поселке Форносово в Ленинградской области. "У Игоря серьезное заболевание легких! Врачи прикладывают все усилия, чтобы помочь брату. Игорю поставили диагноз ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в тяжелой стадии. Он находится в отличном центре, но у него очень сложная ситуация. Оказывается, у Игорька легкие раскрываются только наполовину. Конечно, на состоянии здоровья сказалась тюрьма", – рассказывала сестра Капусты.Напомним, что когда Ирина Аллегрова познакомилась с Игорем, ей было 44 года, а Игорю – 35. Многие их друзья и знакомые изначально предрекали, что их брак обречен, так как Капуста Игорь был обычным танцором, а Ирина – популярной солисткой, которая собирала аншлаги в таких огромных залах, как "Олимпийский". В 1993 году они обвенчались под чужими паспортами, которые взяли у друзей. Но после восьми лет совместной жизни брак дал трещину.