Королева русского шансона Любовь Успенская 16 лет прожила в эмиграции, но настоящей звездой стала после переезда обратно. А вот ее наследницу Татьяну Плаксину и калачами в Россию не заманишь.

Королева русского шансона Любовь Успенская 16 лет прожила в эмиграции, но настоящей звездой стала после переезда обратно. А вот ее наследницу Татьяну Плаксину и калачами в Россию не заманишь.Единственная дочь Любови Успенской увлекается живописью, работает преподавателем в школе йоги. И, кажется, по России, а тем более по Украине, откуда родом мать, ничуть не тоскует. Певицу удручает разлука с 28-летней наследницей, но, к счастью, они довольно часто видятся."Летом Таня приедет ко мне в Испанию, где проведу свой отпуск, потом я слетаю к ней в Коста-Рику, – рассказала артистка. – А вот в Москву она не хочет почему-то. Может, это и неплохо – у нас есть шикарная возможность скучать друг по другу".Артистка не раз просила дочь переехать в Россию, но Тане, видимо, зарубежные красоты милее. По словам Успенской, ее кровиночка – сущий космополит: "Говорит, что устала от Америки, теперь хочет поехать пожить в Израиль. Сейчас усиленно учит иврит, потому что хочет узнать свою родину, вникнуть в традиции своего народа".Отец Успенской – директор Киевской фабрики бытовой техники Залман Эфромович Сицкер, еврей от рождения. Как и ее мачеха Сара. Интерес дочери певицы к иудейским корням вполне объясним.За всеми этими переездами Татьяна никак не устроит личную жизнь. "Я ей постоянно твержу: "Таня, ты когда выйдешь замуж? Тебе же скоро 30 лет! Мне внуки нужны". А она мне в ответ: "С такой мамой зачем выходить замуж?" – цитирует артистку .Ранее в интервью Dni.Ru Успенская призналась: когда уезжала жить в США, не думала, что когда-нибудь вернется. Работа в русском ресторане на Брайтоне ее устраивала, денег на жизнь хватало. В Америке родилась и дочь Любочки, которая автоматически получила там гражданство.