Солистка группы
А-Студио Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео
в соцсетях.
Солистка группы
"А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео
в соцсетях.
В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. "Что,
что, что? Что ты говоришь?" – спрашивает за кадром певица. "Я люблю
тебя", – отвечает ей рэпер, сообщает РЕН ТВ.
Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появилась
в СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером.
Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и тесно
общаются, даже вместе съездили в отпуск.
Позже в Сети появилась информация о том,
что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея со
своей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.
В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. В 2015-м у пары родилась дочь Оливия,
а через два года они расстались. Поклонники очень надеялись на воссоединение
семейства, ведь, несмотря на разрыв, экс-супруги очень дружны.
"У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем
вместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе
принимаем все решения – в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее
развивать..." – рассказала как-то Топурия в интервью изданию "OK!".
Их контакты не ограничиваются телефонными разговорами. "Мы
встречаемся, ходим друг к другу в гости", – подчеркнула певица.