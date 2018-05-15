Солистка группы А-Студио Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео в соцсетях.

Солистка группы"А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видеов соцсетях.В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. "Что,что, что? Что ты говоришь?" – спрашивает за кадром певица. "Я люблютебя", – отвечает ей рэпер, сообщает РЕН ТВ.Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появиласьв СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером.Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и теснообщаются, даже вместе съездили в отпуск.Позже в Сети появилась информация о том,что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея сосвоей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. В 2015-м у пары родилась дочь Оливия,а через два года они расстались. Поклонники очень надеялись на воссоединениесемейства, ведь, несмотря на разрыв, экс-супруги очень дружны."У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаемвместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместепринимаем все решения – в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ееразвивать..." – рассказала как-то Топурия в интервью изданию "OK!".Их контакты не ограничиваются телефонными разговорами. "Мывстречаемся, ходим друг к другу в гости", – подчеркнула певица.