Солистка группы А-Студио Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео в соцсетях.

Солистка группы"А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видеов соцсетях.В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов,более известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля признается ей в любви. "Что,что, что? Что ты говоришь?" – спрашивает за кадром певица. "Я люблютебя", – отвечает ей рэпер, сообщает РЕН ТВ.Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появиласьв СМИ в начале года. Однако певица отнекивалась от любовной связи с репером.Она утверждала, что между ними нет ничего кроме дружбы. Однако ей никто не поверил, звезды много и теснообщаются, и даже вместе съездили в отпуск. Позже в Сети появилась информация,что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея сосвоей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.Добавим, что Топурия была замужем за бизнсменом Львом Гейхманом с 2013года, в 2015 году у пары родилась дочь Оливия,а через два года они расстались. Поклонники очень надеялись на воссоединениесемейства. Ведь, несмотря на разрыв, экс-супруги остались в очень дружны."У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаемвместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместепринимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ееразвивать...", – рассказала как-то Кети Топурия в интервью изданию OK!.При этом их контакты не ограничиваются телефонными разговорами. "Мывстречаемся. Ходим друг к другу в гости", – подчеркнула певица.