Их участниками также станут Владимирский русский оркестр под руководством Анатолия Антонова, солисты – заслуженный артист России Андрей Романов (тенор) и лауреат всероссийских конкурсов Валерия Кириллова (сопрано).

15, 16 и 17 мая в рамках проекта «Владимир – библиотечная столица России 2018» в 33-м регионе пройдут творческие встречи известного российского поэта-песенника Андрея Дементьева «Никогда ни о чём не жалейте…». Их участниками также станут Владимирский русский оркестр под руководством Анатолия Антонова, солисты – заслуженный артист России Андрей Романов (тенор) и лауреат всероссийских конкурсов Валерия Кириллова (сопрано).Для Владимирского русского оркестра это уже второй опыт успешного сотрудничества с легендарным поэтом. В дуэте музыки и слова прозвучат самые лучшие, самые любимые у публики песни Андрея Дементьева.Творческие вечера поэта пройдут:- 15 мая в 18.00 в КДЦ «Ракета» города Гороховец;- 16 мая в 18.30 в Концертном зале им. С.И. Танеева города Владимира;- 17 мая в 18.00 в Доме культуры города Кольчугино.