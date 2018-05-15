В Госдуме назвали действия украинских силовиков в отношении
журналистов РИА Новости-Украина беспрецедентной провокацией. С официальным заявлением
выступил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин.
В Госдуме назвали действия украинских силовиков в отношении
журналистов РИА Новости-Украина беспрецедентной провокацией. С официальным заявлением
выступил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин.
Парламентарий осудил нападение украинских спецслужб на
корпункт российского информационного агентства. "Комитет Госдумы по
информационной политике, информационным технологиям и связи расценивает
действия украинских силовиков как беспрецедентную провокацию в отношении
журналистов, выполняющих свой профессиональный долг и действующих в
соответствии с законодательством Украины", – сказал Левин.
По его оценке, задержание Кирилла Вышинского и штурм
киевского офиса российского агентства являются
откровенным произволом со стороны украинских спецслужб.
"Использование
силовых мер, обычно применяемых к опасным для общества преступникам, в
отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым
европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода слова и
неприкосновенность личности", – отметил депутат.
Он также призвал международные организации, следящие за
соблюдением прав человека, в частности, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание
на этот вопиющий акт нарушения прав журналистов.
Ранее посольство России в Киеве направило в украинский МИД
ноту протеста из-за действий СБУ в отношении российских журналистов. Дипломаты
потребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости-Украина
Кирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных в
превышении должностных полномочий.
Кроме того, посольство призвало украинскую сторону
воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации
российско-украинских отношений, сообщает .
Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис российского
информагентства в Киеве. До этого силовики задержали журналиста РИА Новости-Украина
Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что
спецслужбы раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России, которые
использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины.