В Госдуме назвали действия украинских силовиков в отношении журналистов РИА Новости-Украина беспрецедентной провокацией. С официальным заявлением выступил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Госдуме назвали действия украинских силовиков в отношениижурналистов РИА Новости-Украина беспрецедентной провокацией. С официальным заявлениемвыступил глава комитета по информационной политике, информационным технологиями связи Леонид Левин.Парламентарий осудил нападение украинских спецслужб накорпункт российского информационного агентства. "Комитет Госдумы поинформационной политике, информационным технологиям и связи расцениваетдействия украинских силовиков как беспрецедентную провокацию в отношениижурналистов, выполняющих свой профессиональный долг и действующих всоответствии с законодательством Украины", – сказал Левин.По его оценке, задержание Кирилла Вышинского и штурмкиевского офиса российского агентства являютсяоткровенным произволом со стороны украинских спецслужб."Использованиесиловых мер, обычно применяемых к опасным для общества преступникам, вотношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовымевропейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода слова инеприкосновенность личности", – отметил депутат.Он также призвал международные организации, следящие засоблюдением прав человека, в частности, Совет Европы и ОБСЕ обратить вниманиена этот вопиющий акт нарушения прав журналистов.Ранее посольство России в Киеве направило в украинский МИДноту протеста из-за действий СБУ в отношении российских журналистов. Дипломатыпотребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости-УкраинаКирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных впревышении должностных полномочий.Кроме того, посольство призвало украинскую сторонувоздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградациироссийско-украинских отношений, сообщает .Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис российскогоинформагентства в Киеве. До этого силовики задержали журналиста РИА Новости-УкраинаКирилла Вышинского. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, чтоспецслужбы раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России, которыеиспользовались в рамках гибридной информационной войны против Украины.