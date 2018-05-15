Злоумышленник похитил у местного жителя сумку с имуществом и деньгами.

В конце апреля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о совершении грабежа.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нападение было совершено в вечернее время суток на улице Каховского в городе Гусь-Хрустальный. Как пояснил заявитель, к нему подошел неизвестный мужчина и попытался выхватить сумку с имуществом. Потерпевший стал оказывать сопротивление и потребовал прекратить противоправные действия. Однако злоумышленник резко толкнул его, отчего мужчина упал, и выхватил сумку. С похищенным неизвестный скрылся.В ходе розыскных мероприятияй ранее судимый за аналогичные преступления безработный 36-летний мужчина был задержан оперативниками уголовного розыска на территории города Гусь-Хрустальный и дал признательные показания. Похищенную сумку он выбросил, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование уголовного дела продолжается.