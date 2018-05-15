Их задержали сотрудники полиции

Их задержали сотрудники полицииВ Костроме две девушки - 22 и 25 лет - обворовывали магазин одежды с помощью коляски.Они пришли в один из бутиков торогового центра РИО. Пока никто не видит, девушки начали складывать вещи в коляску. Продавцы заметили пропажу и отсмотрели видео с камер наблюдения. Они сразу же обратились в полицию.Правоохранители задержали подозреваемых. Девушки признались, что воровали одежду, чтобы перепродать её по более низкой стоимости. В отношении них возбудили уголовные дела.