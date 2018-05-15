На банковские счета, подконтрольные участникам организованной группы, было перечислено почти 29 млн рублей. Денежные средства поступали под видом выплаты заработной платы сотрудникам...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывших должностных лиц профессионального образовательного учреждения.Как установлено в ходе расследования, на банковские счета, подконтрольные участникам организованной группы, было перечислено почти 29 млн рублей. Денежные средства поступали под видом выплаты заработной платы сотрудникам образовательного учреждения, которые в действительности трудовую деятельность не осуществляли.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В качестве обвиняемых следствием привлечены бывшие директор, главный бухгалтер и начальник отдела кадров образовательного учреждения.В настоящее время расследование завершено, прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28