В собственной квартире на 15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой 22‐летняя студентка Московского финансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.

В собственной квартире на15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой22‐летняя студентка Московскогофинансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.Москвичку нашли задушенной в ванне. Искать студентку начали после того,как до нее несколько дней не могла дозвониться бабушка, проживающая на соседнейулице, передает . Издание рассекретило личность девушки,опубликовав ее фото из соцсети.Известно, что на руках Любы обнаружили резаные раны. Оказалось, что ихей нанес преступник. "В ходе проведения осмотра совместно ссудебными экспертами на шее потерпевшей обнаружена странгуляционная борозда,свидетельствующая о насильственной смерти, при этом злоумышленник имитировалкартину преступления, схожую с самоубийством", – цитирует представителя столичного управления Следственного комитета России(СКР) .Полиция уже задержалаподозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Возбуждено уголовноедело по статье "Убийство".Знакомый убитой студенткирассказал, что ранее девушка перестала общаться с товарищами. "Знаете, от нее можно было ждать. Она с молодости впутывалась всомнительные знакомства. Но она со всеми нашими общими друзьями давно пересталаобщаться. На поздравления отвечает спустя несколько месяцев", — приводитслова молодого человека РЕН ТВ.Также стало известно, что Люба подрабатывала вночном клубе "текильщицей". Об этом рассказал один из ее приятелей. Парень отметил, что егознакомая была ой в общении и "ничего лишнего никогда никому не позволяла".