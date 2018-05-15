В собственной квартире на
15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой
22‐летняя студентка Московского
финансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.
В собственной квартире на
15‐й Парковой улице в столице найдена мертвой
22‐летняя студентка Московского
финансово-юридического университета по имени Люба. Девушку задушил мужчина 1988 года рождения.
Москвичку нашли задушенной в ванне. Искать студентку начали после того,
как до нее несколько дней не могла дозвониться бабушка, проживающая на соседней
улице, передает . Издание рассекретило личность девушки,
опубликовав ее фото из соцсети.
Известно, что на руках Любы обнаружили резаные раны. Оказалось, что их
ей нанес преступник. "В ходе проведения осмотра совместно с
судебными экспертами на шее потерпевшей обнаружена странгуляционная борозда,
свидетельствующая о насильственной смерти, при этом злоумышленник имитировал
картину преступления, схожую с самоубийством", – цитирует представителя столичного управления Следственного комитета России
(СКР) .
Полиция уже задержала
подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Возбуждено уголовное
дело по статье "Убийство".
Знакомый убитой студентки
рассказал, что ранее девушка перестала общаться с товарищами. "Знаете, от нее можно было ждать. Она с молодости впутывалась в
сомнительные знакомства. Но она со всеми нашими общими друзьями давно перестала
общаться. На поздравления отвечает спустя несколько месяцев", — приводит
слова молодого человека РЕН ТВ.
Также стало известно, что Люба подрабатывала в
ночном клубе "текильщицей". Об этом рассказал один из ее приятелей. Парень отметил, что его
знакомая была ой в общении и "ничего лишнего никогда никому не позволяла".