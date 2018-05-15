Выступает Николай Чилоро (Франция)

Выступает Николай Чилоро (Франция)Николя Чилоро – пианист, композитор, лауреат международных конкурсов (Франция).С самых первых шагов в музыке путь музыканта был отмечен успехом. В 14 лет Николя получает золотую медаль в консерватории Версаля, в 16-премию на конкурсе Radio France «Royaume de la Musique», в 18 лет - премию в Высшей национальной музыкальной консерватории в Париже.Николя Челоро приобрёл международную известность, выступая на сценах 20 стран, среди которых Австрия, Великобритания, США, Филиппины, Франция, Германия, Италия, Испания, Россия, Южная Корея, Япония, Швейцария ... ; в самых престижных залах – таких, как Виктория Холл в Женеве, Королевский Театр в Мадриде, Театр де ла Маэстранца (Teatro de la Maestranza), зал Гаво в Париже (Salle Gaveau)...Репертуар Николя Челоро необычайно широк – Бах, Моцарт, Бетховен, Дебюсси, Рахманинов и Прокофьев... Особенно любит исполнять музыку эпохи романтизма.Публика высоко ценит и собственные сочинения Николя Челоро. Их поэтичность и лиризм – некоторого рода продолжение музыкальной традиции Дебюсси, Листа, Мусоргского.В программе:Иоганн Себастиан Бах Ария из "Вариаций Гольдберга" Людвиг В. Бетховен: Соната "Аппассионата", соч. 57- Allegro assai- Andante con moto- Allegro ma non troppo Роберт ШуманАрабеска до мажор, соч. 18Интермеццо, соч. 26 № 4Ференц Лист Годы странствий (сонет Петрарки № 104) Женевские колоколаФредерик ШопенНоктюрн фа минор, соч. 55. Николя Челоро Прелюдия ми мажорПрелюдия фа-диез мажорВалаамская песньК светуМероприятие начнется в 18.30 19 мая.