По данным полиции, неизвестные, разбив оконную раму, проникли в помещение, откуда похитили двери, кабель, металлические трубы и водонагреватель.

В одной из деревень Петушинского района обокрали коровник. По данным полиции, неизвестные, разбив оконную раму, проникли в помещение, откуда похитили двери, кабель, металлические трубы и водонагреватель. Причиненный ущерб превысил 106 тысяч рублей. В ходе розыска преступников удалось поймать. Ими оказались двое мужчин 52-х и 53-х лет. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество частично изъято. Расследование уголовного дела продолжается.