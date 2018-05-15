В ходе личного досмотра женщины и осмотра места происшествия полицейские обнаружили 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств.В полицию поступило сообщение от жителя дома на Каширском шоссе о подозрительной женщине, которая положила около подъезда сверток и пошла к следующему дому. Мужчина попросил ее остановиться, а тем временем вызвал полицию. Прибывшие полицейские в ходе личного досмотра 33-летней приезжей из ближнего зарубежья и осмотра места происшествия обнаружили 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов. Согласно проведенному исследованию часть изъятого вещества является наркотическим средством – героином. Как установлено, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта посредством закладок.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22