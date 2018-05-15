Женщина отвлеклась и оставила без присмотра свою дамскую сумочку, в которой находились личные вещи и денежные средства, а позднее обнаружила ее пропажу...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемую в краже.В ОМВД России по району Соколиная гора обратилась 78-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила, что в торговом центре, расположенном на Семеновской площади, она отвлеклась и оставила без присмотра свою дамскую сумочку, в которой находились личные вещи и денежные средства, а позднее обнаружила ее пропажу.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Мироновской улице задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда женщина отвлеклась, и похитил дамскую сумку.По данному факту дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73