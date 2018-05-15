Она посвящена Международному дню семьи, который отмечается сегодня.

Сегодня пройдет региональная акция «Во имя семьи и детства», посвященная Международному дню семьи. В этот день в муниципальных образованиях области планируется вручение подарков роженицам, родившим детей в День семьи, матерям, чей доход не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума, родившим первенцев в текущем году; оказание благотворительной помощи многодетным семьям, имеющим 7 и более детей; чествование семейных пар, отметивших 50, 60 и 70 лет совместной жизни; встречи с многодетными семьями и праздничные мероприятия для семей, воспитывающих детей-инвалидов.