Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив эпохальным событием для развития туризма в Крыму. По его словам, турпоток в Крым уже в этом году может увеличиться не менее чем на один миллион человек, а отдых подешевеет.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив эпохальным событием для развития туризма в Крыму."Потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", — пояснил он свое высказывание в комментарии РИА Новости.Сафонов также рассказал об ожиданиях роста турпотока в Крым уже в этом году. По его словам, он может увеличиться "не менее чем на один миллион человек"."Это означает, что общее число гостей в республике превысит шесть миллионов человек", — говорит глава Ростуризма.Такой показатель, по его словам, будет получен как за счет автомобильного и автобусного потока через мост, так и благодаря открытию современного авиационного терминала в Симферополе, который рассчитан на шесть миллионов пассажиров в год."Все это приведет к упрощению и удешевлению доступа в Крым", — отметил Сафонов.15 мая президент России в торжественной обстановке открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Владимир Путин лично вел первый КамАЗ с Таманского полуострова через Керченский пролив в Крым.Для легковых автомобилей и автобусов движение по Крымскому мосту запустят в 05:30 по московскому времени 16 мая. Движение будет одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.Ожидается, что через год начнет функционировать и железнодорожная часть 19-километрового мостового перехода, связавшего два российских побережья.