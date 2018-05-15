Начало концерта в 18 часов
Начало концерта в 18 часов
В ансамбле «Джаз-Пик» играют дети из разных городов России. Он был создан в 2000 году в Москве на базе Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова. Его основателем и руководителем является Петр Петрович Петрухин – выдающийся педагог в области начального и среднего музыкального образования, Лауреат Премии Президента РФ за работу с одарёнными детьми, Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист РФ.
Из ансамбля «Джаз-Пик» вышли многие известные инструменталисты и вокалисты. Многие из них являются гордостью лучших джаз-оркестров. Таких как: джаз-оркестр им. Олега Лундстрема, оркестр Игоря Бутмана, симфо-джаз-оркестр «Фонограф» п/у Сергея Жилина... Многие из участников «джазовой лаборатории» становились стипендиатами Международного благотворительного фонда «Новые имена».
Ансамбль «Джаз-Пик» победитель многих зарубежных фестивалей и конкурсов. Молодым и талантливым музыкантам из России аплодировали в Америке, Испании, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Канаде, а также в ближнем зарубежье. С ансамблем выступали известные звёзды американского джаза и российские знаменитости – Георгий Гаранян, Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Даниил Крамер. В 2000 году, по просьбе американского Президента Билла Клинтона, ансамбль «Джаз-Пик» выступил в Кремле.
К Петру Петровичу Петрухину приезжают учиться искусству джаза из самых разных стран мира, что не удивительно: он является автором оригинальной методики обучения детей джазу.
Концерт ансамбля «Джаз-Пик» в Суздале – это своеобразное импровизированное шоу 16 артистов, представляющих разные поколения «джазовой лаборатории» Петра Первухина.
В программе:
Сеня Сон. Intro
Рахманинов. Прелюдия до-диез минор. Исп. Матренок Семен (ф-но)
Петр Петрухин представляет
лауреатов международных фестивалей
детский ансамбль «Джаз Пик»
Бонфа. Мелодия из к/ф «Черный Орфей»
Исполняют: Волчкова Диана (ф-но)
Вериженко Александр (вибрафон)
Жарков Никита (бас-гитара)
Иванов Тимур (ударные)
Тилеманс. «Блюзетт »
A.K. Джобим. «Корковадо »
Петрухин. «Самба»
Исполняют: Матренок Семен (аккордеон)
Жарков Никита (бас-гитара)
Иванов Тимур (ударные)
Кравцов Кирилл (ф-но)
Хендерсен. «Запиши меня»
Исполняют: Аржанова Софья (ф-но)
Площенко Роман (бас-гитара)
Ивлев Богдан (ударные)
Паркер. «Уезжай из Нью-Йорка»
Исполняют: Демочкин Андрей (саксофон)
Площенко Роман (бас-гитара)
Ивлев Богдан (ударные)
Наталья Прокопенко (ф-но)
Соловьев-Седой. «Вечерняя песня»
Перкинс. «Звезды падают на Алабаму»
Крылатов. «Колыбельная медведицы»
Исполняют:
Христианова София (ф-но)
Вериженко Александр (бас-гитара)
Иванов Тимур (ударные)
Демочкин Андрей (саксофон)
Рыжкин Дмитрий (труба)
Ярчевский Валентин (тромбон)
Наталья Прокопенко (ф-но)
Hiromi Uehara. «Desire»
Weather Report. «Havona»
Gonzalo Rubalcaba. «This is it»
Исполняют: Вериженко Александр (ф-но)
Площенко Роман (бас-гитара)
Ивлев Богдан (ударные)
Антонюк Олег (саксофон)
Парфенюк Алекскй (гитара)
Финал – «Джем-сейшн» на свободную тему.
Билеты продаются во всех кассах ГВСМЗ. Цена – 150 рублей.