Начало концерта в 18 часов

Начало концерта в 18 часовВ ансамбле «Джаз-Пик» играют дети из разных городов России. Он был создан в 2000 году в Москве на базе Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова. Его основателем и руководителем является Петр Петрович Петрухин – выдающийся педагог в области начального и среднего музыкального образования, Лауреат Премии Президента РФ за работу с одарёнными детьми, Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист РФ.Из ансамбля «Джаз-Пик» вышли многие известные инструменталисты и вокалисты. Многие из них являются гордостью лучших джаз-оркестров. Таких как: джаз-оркестр им. Олега Лундстрема, оркестр Игоря Бутмана, симфо-джаз-оркестр «Фонограф» п/у Сергея Жилина... Многие из участников «джазовой лаборатории» становились стипендиатами Международного благотворительного фонда «Новые имена».Ансамбль «Джаз-Пик» победитель многих зарубежных фестивалей и конкурсов. Молодым и талантливым музыкантам из России аплодировали в Америке, Испании, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Канаде, а также в ближнем зарубежье. С ансамблем выступали известные звёзды американского джаза и российские знаменитости – Георгий Гаранян, Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Даниил Крамер. В 2000 году, по просьбе американского Президента Билла Клинтона, ансамбль «Джаз-Пик» выступил в Кремле.К Петру Петровичу Петрухину приезжают учиться искусству джаза из самых разных стран мира, что не удивительно: он является автором оригинальной методики обучения детей джазу.Концерт ансамбля «Джаз-Пик» в Суздале – это своеобразное импровизированное шоу 16 артистов, представляющих разные поколения «джазовой лаборатории» Петра Первухина.В программе:Сеня Сон. IntroРахманинов. Прелюдия до-диез минор. Исп. Матренок Семен (ф-но)Петр Петрухин представляетлауреатов международных фестивалейдетский ансамбль «Джаз Пик»Бонфа. Мелодия из к/ф «Черный Орфей»Исполняют: Волчкова Диана (ф-но)Вериженко Александр (вибрафон)Жарков Никита (бас-гитара)Иванов Тимур (ударные)Тилеманс. «Блюзетт »A.K. Джобим. «Корковадо »Петрухин. «Самба»Исполняют: Матренок Семен (аккордеон)Жарков Никита (бас-гитара)Иванов Тимур (ударные)Кравцов Кирилл (ф-но)Хендерсен. «Запиши меня»Исполняют: Аржанова Софья (ф-но)Площенко Роман (бас-гитара)Ивлев Богдан (ударные)Паркер. «Уезжай из Нью-Йорка»Исполняют: Демочкин Андрей (саксофон)Площенко Роман (бас-гитара)Ивлев Богдан (ударные)Наталья Прокопенко (ф-но)Соловьев-Седой. «Вечерняя песня»Перкинс. «Звезды падают на Алабаму»Крылатов. «Колыбельная медведицы»Исполняют:Христианова София (ф-но)Вериженко Александр (бас-гитара)Иванов Тимур (ударные)Демочкин Андрей (саксофон)Рыжкин Дмитрий (труба)Ярчевский Валентин (тромбон)Наталья Прокопенко (ф-но)Hiromi Uehara. «Desire»Weather Report. «Havona»Gonzalo Rubalcaba. «This is it»Исполняют: Вериженко Александр (ф-но)Площенко Роман (бас-гитара)Ивлев Богдан (ударные)Антонюк Олег (саксофон)Парфенюк Алекскй (гитара)Финал – «Джем-сейшн» на свободную тему.Билеты продаются во всех кассах ГВСМЗ. Цена – 150 рублей.