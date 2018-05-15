Установлено, что ранее судимый молодой человек путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетних в противоправную деятельность...

Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы привлечен к уголовной ответственности 23-летний житель столицы по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в совершение кражи.В отдел полиции поступило сообщение о краже товара в одном из супермаркетов г. Троицка.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых на улице Текстильщиков, ими оказались трое жителей столицы в возрасте 23,17 и 14 лет. Установлено, что ранее судимый молодой человек путем обещаний и убеждений остаться безнаказанными вовлек несовершеннолетних в противоправную деятельность.В настоящее время по данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79