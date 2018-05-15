На конкурс было представлено более 150 работ из текстиля, дерева, полимерной глины, картона и других материалов, из которых для участия во финальном голосовании были отобраны 3 лучших работы.

УМВД России по Владимирской области совместно с общественным советом при региональном УМВД провели региональный отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».В этом году конкурс отмечает своё 5-летие. Традиционно участниками стали как индивидуальные юные авторы в возрасте от 6 до 14 лет, так и детские творческие коллективы. С каждым годом количество желающих принять участие в конкурсе только растёт. В этом году ребята из Владимирской области представили на суд жюри более 150 работ из текстиля, дерева, полимерной глины, картона и других материалов.В 2018 году конкурс проводится в рамках празднования 300-летия российской полиции, поэтому большинство представленных игрушек выдержаны в заявленной тематике и созданы с учетом исторического аспекта и особенностей внешнего облика сотрудников органов внутренних дел разных времен. Выбрать лучших было не так просто.После долгих обсуждений были определены победители регионального этапа конкурса.Третье место заняла ростовая кукла «Полицейский светофор» 7-летней Маргариты Гришиной из Киржача. По признанию автора, в создании куклы принимала участие вся семья, поэтому сотрудник правопорядка получился таким большим и веселым.Второе место заняла игрушка «Сотрудник ДПС», созданная 11-летним Даниилом Тимофеевым и 14-летним Всеволодом Большухиным из Мурома. Ребята уверены, что эта полицейская профессия одна из самых важных и нужных, поэтому и выбрали образ госавтоинспектора.Победителем же стала работа Семена Еремеева, 7-летнего воспитанника детского сада №12 города Владимира. При создании текстильной игрушки «Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл» автор уделил особое внимание деталям форменного обмундирования, реалистично воссоздав исторический образ сотрудника милиции послевоенных лет 20 века.Бравый офицер в милицейской форме был единогласно выбран жюри. Именно эта игрушка будет представлять Владимирскую область на заключительном всероссийском этапе.Победитель будет определен путем онлайн-голосования на официальном сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях. В прошлом году, благодаря активной поддержке жителей Владимирской области, поделка «Отличники Владимирского сыска», выполненная воспитанниками подготовительной группы детского сада №66 города Владимира, стала одной из лучших и получила приз от Общественного совета при МВД России.О старте онлайн-голосования федерального этапа конкурса будет объявлено дополнительно.