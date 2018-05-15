Сотрудники полиции напомнили ученикам столичных школ о правилах поведения на улице, а также правилах собственной безопасности...

Инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ивановское капитан полиции Оксана Самохина и старший инспектор ПДН ОМВД России по району Восточное Измайлово майор полиции Виктория Зубкова провели профилактические беседы с учениками ГБУ СОШ № 1502 и № 922.Уже совсем скоро школьники отправятся на летние каникулы, а это значит, будут больше проводить времени на улице. Кто-то отправится в детские лагеря или за город. Чтобы от отдыха у детей остались лишь хорошие воспоминания, сотрудники полиции напомнили ученикам столичных школ о правилах поведения на улице, а также правилах собственной безопасности.Инспекторы ПДН рассказали детям, как вести себя в темное время суток, о том какие правила нужно соблюдать, отправляясь на природу, а также о мерах предосторожности при пересечении автомобильных дорог.Также в рамках профилактических бесед школьники узнали о способах решения конфликтных ситуаций и куда можно обратиться за помощью в случае их возникновения. Кроме того, сотрудники полиции рассказали об административной ответственности, предусмотренной за мелкое хулиганство и о наказании за совершение проступка.Учащиеся школ активно задавали инспекторам интересующие вопросы. После лекций дети оживленно обсуждали прослушанную информацию.Педагоги поблагодарили инспекторов ПДН ОМВД России по району Восточное Измайлово и Ивановское за интересные уроки, а сотрудник полиции, в свою очередь, пожелала ребятам веселых и безопасных каникул.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73