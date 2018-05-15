Более двух тысяч человек посмотрели видеотрансляцию празднования 9 мая с площади Победы во Владимире, которую организовал «Ростелеком».Праздничное шествие участников акции «Бессмертный ..

Более двух тысяч человек посмотрели видеотрансляцию празднования 9 мая с площади Победы во Владимире, которую организовал «Ростелеком».Праздничное шествие участников акции «Бессмертный полк», возложение венков к Вечному огню, парад и праздничный салют можно было посмотретьна сайте администрации города Владимира.Камера, установленная в рамках программы «Безопасный город» на площади Победы, транслировала всё происходящее на главной городской площадке праздникав формате FullHD. Видеопоток с камеры передавался по защищённым каналам связи «Ростелекома».Суммарное время просмотра составило почти 300 часов, а среднее – 28 минут. Для просмотра видео пользователям не требовалась регистрация, достаточно было открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«9 мая – особаядата для России.Поэтому мы подарили возможность наблюдать за праздником всем, кто не смог прийти на площадь Победы в этот день. В итоге трансляцию посмотрели более двух тысяч человек, в том числе из других стран: Чехии, Литвы, Армении, США и ЮАР».Облачный сервис «Видеонаблюдение» позволяет объединить все камеры в одну систему, обеспечить защищённое хранение видеоданных, доступ к которым можно настроить индивидуально. Это обеспечивает высокие стандарты безопасности при минимальных затратах со стороны клиента. При этом для создания системы нет необходимости приобретать оборудование – IP-камеры и место для архива в «облаке» предоставит «Ростелеком». Сервис поможет контролировать работу сотрудников, расследовать инциденты, анализировать клиентский трафик и многое другое.Получить подробную информацию об услугах телефонии от «Ростелеком» можно по единому бесплатному телефону 8-800-200-3000 или на сайте www.rt.ru.