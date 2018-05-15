Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства лично оценит готовность Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая."В торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов - огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока", - добавили в пресс-службе президента. Ожидается, что во время церемонии колонна строительной техники проедет по автодороге. Госконтракт на возведение моста предусматривал запуск автомобильного движения в декабре 2018 года, но первая очередь объекта сдается на полгода раньше обозначенного срока.Как сообщил информационный центр "Крымский мост", для автомобилистов движение по мосту будет открыто 16 мая в 05:30 мск, и первыми по нему проедут местные жители - крымчане и кубанцы. Движение будет запущено одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. При этом въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 04:30 утра 16 мая.Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем - еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.