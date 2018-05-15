На этот день запланирована уборка сухостоя, распилка валежника, уборка мелкого бытового мусора и сухих веток, а также освобождение дендрария от лишней поросли.

Сегодня стартует уже традиционная природоохранная акция «Марш парков». Владимирцев приглашают присоединиться к наведению порядка в парке «Дружба».На этот день запланирована уборка сухостоя, распилка валежника, уборка мелкого бытового мусора и сухих веток, а также освобождение дендрария от лишней поросли. Также будут посажены саженцы Сосны Веймутова. Для участия организаторы рекомендуют прийти в рабочей одежде и непромокаемой обуви. Начало в 11 утра.