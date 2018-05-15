Владимирскую область на турнире представляли около 150 участников.

Владимирцы завоевали «золото» в общекомандном зачете на I Открытом межрегиональном кубке Князя Владимира по тхэквондо (ИТФ), который прошел в областном центре в минувшие выходные.Команда 33-го региона завоевала в общей сложности 76 медалей (29 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых). С/к «Блэк Бэлт» и РОО СОК «Квон», занявшие соответственно второе и третье места в общекомандном зачете, выиграли 50 и 48 медалей.Всего в соревнованиях участвовали 16 команд (603 участника разных возрастов). Спортсмены приехали из Владимирской, Московской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республик Коми, Мордовии и других регионов.Владимирскую область на турнире представляли около 150 участников.