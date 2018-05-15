Она должна начать действовать с января 2019 года во всех регионах страны.

Владимирская область готовится к переходу на новую систему обращения с отходами, которая должна начать действовать с января 2019 года во всех регионах страны. По словам вице-губернатора Лидии Смолиной, у нас в области все процедуры для перехода соблюдены: разработаны необходимые схемы, на конкурсной основе выбран региональный оператор - 12 апреля 2018 года между департаментом природопользования и компанией «Владэкотехпром» было подписано соответствующее Соглашение.