Всего было подано 33 заявки. На текущий год на эти цели предусмотрено около 60 млн рублей.

Сегодня в администрации Владимирской области определят обладателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров. Всего подано 33 заявки. На текущий год на эти цели предусмотрено около 60 млн рублей. Размер гранта начинающим фермерам на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет до 3 млн рублей, для ведения иных видов деятельности – до 1,5 млн рублей. Грант семейным животноводческим фермам предоставляется в зависимости от выделяемых из федерального бюджета средств, но не более 30 млн руб. – для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений и примерно 22 млн руб. – для ведения иных видов деятельности.