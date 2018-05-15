Как появились клады? Причин их возникновения не так много. Во-первых, клады – это забытые тайники, в которых собирали ценные вещи, копили средства на важные события или "на чёрный день". ..

Как появились клады? Причин их возникновения не так много. Во-первых, клады – это забытые тайники, в которых собирали ценные вещи, копили средства на важные события или "на чёрный день". Во-вторых, причиной появления кладов являются различные социально-политические и военные конфликты, которых в истории Российского государства было немало.На выставке продемонстрированы клады из собраний Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ставшие свидетелями различных событий VIII–XX веков. Представленные комплексы по своим характеристикам относятся к ценностным кладам, то есть уже во времена создания и непосредственного использования вещи из тайников считались особо значимыми. Выставка позволит познакомиться со всем разнообразием кладов данного вида: монетными, вещевыми и монетно-вещевыми комплексами.Вы сможете увидеть 1196 экспонатов, многие из которых являются подлинными шедеврами декоративно-прикладного искусства. Редчайшие древнерусские драгоценности; восточные, западноевропейские и византийские монеты VIII-X вв; древние ювелирные украшения; награды, столовые приборы и бытовые вещи XIX-XX вв – все это и многое другое.Каждый клад из музейного собрания, представленный на выставке, неповторим, уникален по составу и хранит в себе массу загадок, на которые порой нет ответов. Семейные сокровища, заботливо укрытые рукой хозяина, и сегодня, много лет спустя, неохотно открывают свои секреты, гарантируя владельцу сохранение его тайны.