Их выбрали по конкурсу. Каждый двор был проверен с выездом на место.

Во Владимире в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году отремонтируют 25 дворов. Их выбрали по конкурсу. Каждый двор был проверен с выездом на место. Эксперты общались с жителями и составляли детальные сметы предстоящего ремонта. В итоге победителями признали заявки на ремонт 25 дворовых территорий. В список вошли:ул.Комиссарова д.3 «а», Суздальский проспект д.26, 26 «а», ул.Безыменского д.16, ул.Безыменского д. 4«а», ул.Растопчина д.7, ул.Северная д.9 «б», ул.Почаевкая д. 21,22,23, ул.Северная д.22, ул.Лакина д. 145,147,149,151,153, ул.Михалькова д.11,13, пр.Ленина д.3,5,5 «а»,7, пр.Строителей д.13 «а», 13 «б», 13 «г».