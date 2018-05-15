Из незаконного оборота оперативниками изъято более 640 граммов наркотического средства «мефедрон» - синтетического аналога кокаина.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УФСБ задержаны четверо уроженцев Владимирской и Новгородской областей. Молодые люди в возрасте от 21 года до 29 лет подозреваются в незаконной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств.Весной текущего года оперативниками установлено, что двое жителей областного центра ведут противоправную деятельность по реализации наркотиков, приобретая оптовые партии запрещенных веществ через онлайн-площадку и фасуя их на мелкие дозы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности ещё двоих участников преступной цепочки, уроженцев Новгородской области, выполняющих роли закладчиков наркотических средств в разных районах Владимира.Все подозреваемые были задержаны в середине апреля при проведении комплекса специальных мероприятий.Из незаконного оборота оперативниками изъято более 640 граммов наркотического средства «мефедрон» - синтетического аналога кокаина. Данная масса эквивалентна около 1300 условным разовым дозам.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Фигуранты заключены под стражу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.