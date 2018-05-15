Это должно снизить количество ДТП. О разработке таких норм сообщил ТАСС глава комитета при Росстандарте Александр Шумский

Время ожидания зеленого света на пешеходных переходах ограничат 45 секундами. Это должно снизить количество ДТП. О разработке таких норм сообщил ТАСС глава комитета при Росстандарте Александр Шумский. По его словам, сейчас на некоторых перехода красный свет горит около трех минут. А при длительном ожидании люди начинают перебегать дорогу. Новый стандарт будет носить рекомендательный характер. В документе также предлагается сократить интервалы автомобильных светофоров вечером и ночью в два-три раза. Это необходимо, чтобы не провоцировать водителей проезжать на красный свет.