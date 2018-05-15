15.05.2018

2018-05-15 12:45:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (16 (9617) от 15 мая 2018 года).

ВСЕГДА ВЫ БУДЕТЕ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ!

По доброй традиции на Петровке, 38, в канун Дня Победы состоялось памятное и волнующее событие. Читайте на странице 2.



ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

На Петровке, 38, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих представил личному составу новых руководителей подразделений столичного правоохранительного главка. Подробности читайте на странице 2.



ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ – НА ВЕКА!

7 мая в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве собрались участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны службы, представители полицейских подразделений главка и члены их семей, москвичи и гости столицы, чтобы поздравить друг друга с 73-й годовщиной Великой Победы. Читайте на странице 3.



ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОЖОГ

Проводить День памяти в годовщину чернобыльской трагедии — традиция столичной полиции. 25 апреля руководство ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38» провели встречу с участниками ликвидации последствий катастрофы. Подробнее на странице 4.



КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ?

Попробуем разобраться. Отрядная жизнь, свободная от родительской опеки, безусловно полезна. Ребёнок учится самостоятельности, умению общаться. С семилетнего возраста можно смело решаться на такой эксперимент. Читайте на странице 4.



НАЙДЁМ ПО ГЕНОТИПУ

Правонарушители очень часто оставляют на месте преступления следы. И если они будут найдены, то шансы его раскрытия резко возрастут: всестороннее исследование проведут эксперты разных специальностей, в том числе сотрудники ДНК-лаборатории на Петровке, 38. Подробности на странице 5.



ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С РЕЖИМА

По итогам 2017 года группа делопроизводства и режима ОМВД России по району Проспект Вернадского была признана лучшей в городе. Подробности читайте на странице 5.



НЕ ДАЙ МЯЧУ УПАСТЬ!

Завершился командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по волейболу. Турнир был посвящён 300-летию российской полиции. В нём приняли участие команды из 16 подразделений. На протяжении нескольких недель они упорно боролись между собой за выход в финал. В итоге жёсткую конкуренцию выдержали четыре сильнейшие сборные. Читайте на странице 6.



МОСКВИЧИ - В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

В Анапе, в соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий МВД России на 2018 год, с 24 по 28 апреля прошёл лично-командный чемпионат МВД России по дзюдо, в котором приняли участие 529 сотрудников, представивших 53 команды МВД – УМВД субъектов Российской Федерации. Продолжение на странице 6.



ДВУХКОЛЁСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С приходом весны на улицах Москвы появляется всё больше велосипедов, самокатов и иных безмоторных средств передвижения. Владельцы двухколёсного транспорта зачастую забывают о риске при передвижении по городу, что часто приводит к трагедии. Читайте на странице 6.



«МЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ»

80 лет исполнилось полковнику милиции Валентину Уварову. Подробнее на странице 7.



ДОРОЖНЫЙ «РАЗВОД»

Автомобилисты часто становятся жертвами мошенников. На какие только уловки не идут нечистые на руку граждане, чтобы выманить деньги. Одна из них — попрошайничество. Если убогому в авторядах вы вряд ли подадите, то владельца дорогой иномарки в хорошем костюме заподозрить в жульничестве не так-то просто. Продолжение читайте на странице 7.



ЗНАЕТ ПРЕСНЯ СТАРОГО СЫЩИКА

На встречу легендарный сыщик Алексей Алексеевич Пель-Дмитриев пригласил в свою квартиру на Зоологической улице, где уже много лет живёт один, сделав когда-то выбор между семьёй и работой сыщика. Читайте на странице 8.



СВЯЗЫВАЯ ВОЕДИНО РАЗНЫЕ ЭПОХИ

На Петровке, 38, в новейший период российской государственности подали замечательный пример, решив поистине связать воедино разные эпохи, в соответствии с историческими реалиями которых довелось нести трудную и опасную службу правоохранителям. Продолжение на странице 9.



ПРОСТАЯ «ФОРМУЛА ДОЗНАНИЯ»

Как правило, достойная карьера складывается именно у тех сотрудников, которые последовательно прошли на «земле» первые ступеньки служебной лестницы. Иначе говоря, получили в этот период необходимый опыт практического правоохранительного труда, а также доказали свою состоятельность в избранном призвании. Подробнее на странице 10.



КЛИР ХРАМА ПОБЛАГОДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Во время проведения отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением один из правоохранителей, который служит на севере города, получил слова духовной поддержки и одобрения от священника Московского Патриархата. Читайте на странице 10.



НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

19 и 20 мая в Москве пройдёт Всероссийская социальная акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской полиции. Это мероприятие уже стало традиционным и проводится ежегодно. Подробности читайте на странице 10.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 11-13.



СОБРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ

Окружные управления столичного главка приняли участие в праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Торжественное мероприятие прошло и в Управлении внутренних дел по Западному административному округу. Подробнее на странице 13.



ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Накануне празднования Дня Победы участницу Великой Отечественной войны Екатерину Егорову, более 40 лет проработавшую в 1-й ведомственной поликлинике, навестили начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Игорь Прищепов, начальник поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев, председатель Совета ветеранов поликлиники Елена Смирнова и главный редактор газеты «Петровка, 38», директор одноимённого фонда, председатель Совета отцов столицы полковник милиции Александр Обойдихин. Подробности читайте на странице 14.



О ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И БОЛЕЗНИ ЛАЙМА

Клещи давно перестали быть исключительно таёжными обитателями — они широко распространены в Центральном регионе России. Клещи могут переносить опасные инфекционные заболевания — клещевой возвратный тиф, болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Подробнее на странице 14.



ТАКОЕ СЛАДОСТНОЕ ДЛЯ РУССКОЙ ДУШИ СЛОВО…

Значительным событием в культурной жизни столичного полицейского гарнизона стало представление новой программы фолк-группы «Горница» — лауреата и дипломанта фольклорных фестивалей, обладателя почётного звания «Глас ангельский России» (художественный руководитель — заслуженный артист России Владимир Уфимцев). Читайте на странице 15.



СУПЕРГЕРОИ ЗА КАДРОМ

В День каскадёра — 28 апреля при поддержке Благотворительного фонда «Петровка, 38», Союза кинематографистов России, Гильдии актёров кино России в Центральном доме кино на Васильевской улице состоялась торжественная церемония вручения профессиональной премии Гильдии каскадёров России «Альтер Эго» за лучшие трюки в кино. Подробности на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9—15.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка, 38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054.

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.