Проникнув в публичную сеть Wi-Fi, хакеры смогут получить доступ к банковским картам и другим конфиденциальным данным пассажиров, а в некоторых случаях — перехватить управление всем поездом. Об этом сообщил эксперт из компании Pen Test Partners Кен Мунро, изучавший безопасность железнодорожных IT-систем на протяжении нескольких лет.

Проникнув в публичную сеть Wi-Fi, хакеры смогут получить доступ к банковским картам и другим конфиденциальным данным пассажиров, а в некоторых случаях — перехватить управление всем поездом. Об этом сообщил эксперт из компании Pen Test Partners Кен Мунро, изучавший безопасность железнодорожных IT-систем на протяжении нескольких лет.В целом, роутеры в поездах защищены неплохо, пишет исследователь, но иногда ему удавалось попасть из публичной, беспроводной сети во внутреннюю, а оттуда — выйти на базу данных пользователей, расплачивающихся за Wi-Fi кредиткой. Помимо платежных данных, она включала имя и электронную почту пассажира.Более того, подключившись к общественному Wi-Fi, киберпреступники могут не только похитить личные сведения, но и, в теории, угнать состав или даже заблокировать тормозную систему. Эта атака возможна благодаря технике перенаправления трафика, так как пассажирская беспроводная сеть очень часто никак не отделена от той, которой пользуются сотрудники железной дороги. Тем не менее, нигде в мире таких инцидентов пока зафиксировано не было.∎В Nintendo Switch нашли "неустранимую" уязвимость читайте такжеПо словам Мунро, железнодорожным компаниям следует внимательнее относится к безопасности сетей. Он порекомендовал регулярно менять пароль от роутера, менять настройки, часто оставляемые по умолчанию, а также обновлять ПО. Кроме того, публичный Wi-Fi должен быть отделен от закрытого, а у злоумышленников не должно быть физического доступа к оборудованию.