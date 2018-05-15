Константин Хабенский мог бы быть президентом, но выбрал иной жизненный путь. О жизни известного актера Dni.Ru рассказала ясновидящая.

Константин Хабенский мог бы быть президентом, но выбрал иной жизненный путь. О жизни известного актера Dni.Ru рассказала ясновидящая."Константин Хабенский – просто уникальныйчеловек! Он родился под Знаком семиконечной звезды. Обычно такой расклад накартах падает высокопоставленным людям уровня президента. Это человек глубокойдуши, понимающий и разбирающийся во многих мирских проблемах. Он по-настоящемуумеет дружить и быть милосердным", – увидела в раскладеКарты показывают Хабенского очень умным человеком, обладающим волевым характером. "Он серьезный мужчина, который всегда все взвешивает, оцениваетсвои возможности и действует продуманно. По жизни его тоже окружают хорошиелюди. Безусловно, вокруг него очень много прекрасных дам, но я вижу по картам,что он абсолютно спокоен к их вниманию. По судьбе у него две женщины. Со своейвторой женой он проживет до конца своих дней", – уверена гадалка.По ее словам, карьера Константина – золотаялестница, ведущая на вершину. "У него нет падений, одни взлеты. Судьба уготовилаактеру путь на пьедестал. В его раскладе выпадает карта "Император", поэтому нельзяисключать, что он будет пробовать себя в политической карьере. В будущем онможет стать высокопоставленным чиновником или руководить какой-то общественной деятельностью.По сути, такому человеку как Хабенский можно доверить все. – считает ясновидящая. – У актера много завистников иврагов, но это никак не скажется ни на его жизни, ни на карьере. Все острыеуглы он сумеет обойти. В раскладе выпадает карта "Исполнения всех желаний", иэто говорит о том, что у Константина все получится".По судьбе Хабенскому выпадает троедетей. Во втором браке – дети разнополые. Актер способен очень трепетно относитьсяк детям, хорошо и правильно их воспитывать, прививать любовь к семейным ценностям. "Ему нужно немного опасаться транспорта и быть внимательным за рулем, старатьсябыть более сконцентрированным. Но вообще он долгожитель. Я бы сказала, что это человекогромным жизненным потенциалом и характеристиками", – добавила эксперт.