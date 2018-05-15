Константин Хабенский мог бы быть президентом, но выбрал иной жизненный путь. О жизни известного актера Dni.Ru рассказала ясновидящая.
Константин Хабенский мог бы быть президентом, но выбрал иной жизненный путь. О жизни известного актера Dni.Ru рассказала ясновидящая.
"Константин Хабенский – просто уникальный
человек! Он родился под Знаком семиконечной звезды. Обычно такой расклад на
картах падает высокопоставленным людям уровня президента. Это человек глубокой
души, понимающий и разбирающийся во многих мирских проблемах. Он по-настоящему
умеет дружить и быть милосердным", – увидела в раскладе
Карты показывают Хабенского очень умным человеком, обладающим волевым характером. "Он серьезный мужчина, который всегда все взвешивает, оценивает
свои возможности и действует продуманно. По жизни его тоже окружают хорошие
люди. Безусловно, вокруг него очень много прекрасных дам, но я вижу по картам,
что он абсолютно спокоен к их вниманию. По судьбе у него две женщины. Со своей
второй женой он проживет до конца своих дней", – уверена гадалка.
По ее словам, карьера Константина – золотая
лестница, ведущая на вершину. "У него нет падений, одни взлеты. Судьба уготовила
актеру путь на пьедестал. В его раскладе выпадает карта "Император", поэтому нельзя
исключать, что он будет пробовать себя в политической карьере. В будущем он
может стать высокопоставленным чиновником или руководить какой-то общественной деятельностью.
По сути, такому человеку как Хабенский можно доверить все. – считает ясновидящая. – У актера много завистников и
врагов, но это никак не скажется ни на его жизни, ни на карьере. Все острые
углы он сумеет обойти. В раскладе выпадает карта "Исполнения всех желаний", и
это говорит о том, что у Константина все получится".
По судьбе Хабенскому выпадает трое
детей. Во втором браке – дети разнополые. Актер способен очень трепетно относиться
к детям, хорошо и правильно их воспитывать, прививать любовь к семейным ценностям. "Ему нужно немного опасаться транспорта и быть внимательным за рулем, стараться
быть более сконцентрированным. Но вообще он долгожитель. Я бы сказала, что это человек
огромным жизненным потенциалом и характеристиками", – добавила эксперт.