XIII Санкт-Петербургская
интернет-конференция (СПИК) в 13-й раз пройдет в Северной столице 24 и 25 мая.
Это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных к
миру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудников
IT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов,
копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеров
интернет-бизнеса северной столицы и регионов.
XIII Санкт-Петербургская
интернет-конференция (СПИК) в 13-й раз пройдет в Северной столице 24 и 25 мая.
Это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных к
миру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудников
IT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов,
копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеров
интернет-бизнеса северной столицы и регионов.
в цифрах: два дня обмена
опытом и знаниями, пять потоков выступлений, 250 диджитал-экспертов, 3000 участников,
20 часов общения и знакомств.
Программа
Программа формируется с
учетом тенденций и трендов 2018 года. Только актуальные методики и инструменты,
много практических кейсов и прогнозов на будущее.
Секции модерируют ведущие
эксперты рынка:
●
Сергей Плуготаренко (РАЭК)
●
Алексей Довжиков (eLama.ru/CyberLIT)
●
Влад Титов (Лаборатория Комьюнити)
●
Артем Кудрявцев (Great)
●
Владимир Завертайлов (Сибирикс)
●
Родион Скрябин (Лайфхакер)
●
Светлана Демина (Email Show / Zigmund Smile)
●
И другие
Спикеры выступят с
докладами в ключевых темах отрасли.
Про PR в интернете:
●
Сергей Стукалов, Билайн
●
Иван Макаров, РБК
●
Сергей Томилов, Одноклассники
●
Таня Иванова, Hello Blogger
Про контекст и SEO:
●
Илья Сидоров и Анна Потанина, Google
●
Елена Першина и Михаил Дрокин, Яндекс
●
Тимофей Квачев, TRINET.Group
Про SMM и мессенджеры:
●
Руслан Северинов, SMM ДодоПицца
●
Феликс Зинатуллин, Церебро Таргет
●
Кирилл Воробьев, Viber
●
Юлия Лазарева, ВКонтакте
Про email-маркетинг,
контент и нативную рекламу:
●
Михаил Калашников, FunCubator, экс-Sports.ru
●
Алексей Пономарь, Лайфхакер
●
Ксения Рабинович, приложение "Кошелек"
Будут секции по ecommerce,
мобильным технологиям, журналистике, аналитике, цифровой грамотности, практикам
ICO, разработке маркетинговых стратегий. Выбирайте самые актуальные для вас
выступления и следите за формированием программы на сайте.
Выставка
Оба дня на конференции
будет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участники
смогут получить консультации, задать вопросы и узнать о новейших продуктах.
Пакеты участника заменит технология Paperless, а бейдж станет доступом к нужной
информации. Презентацию и инструкции от партнеров можно будет получить на
стенде в одно касание. Просто, быстро и экологично.
В официальном приложении
СПИК можно искать партнеров по интересам и сферам работы, обмениваться
сообщениями и назначать встречи. А также смотреть расписание докладов и
получать важные push-уведомления, чтобы быть в курсе всего самого интересного.
В первый день конференции
пройдет традиционная вечеринка. Именно на after-party случаются самые приятные
знакомства, начинается продуктивное и продолжительное сотрудничество.