XIII Санкт-Петербургская интернет-конференция (СПИК) в 13-й раз пройдет в Северной столице 24 и 25 мая. Это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных к миру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудников IT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов, копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеров интернет-бизнеса северной столицы и регионов.

XIII Санкт-Петербургскаяинтернет-конференция (СПИК) в 13-й раз пройдет в Северной столице 24 и 25 мая.Это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных кмиру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудниковIT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов,копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеровинтернет-бизнеса северной столицы и регионов.в цифрах: два дня обменаопытом и знаниями, пять потоков выступлений, 250 диджитал-экспертов, 3000 участников,20 часов общения и знакомств.ПрограммаПрограмма формируется сучетом тенденций и трендов 2018 года. Только актуальные методики и инструменты,много практических кейсов и прогнозов на будущее.Секции модерируют ведущиеэксперты рынка:Сергей Плуготаренко (РАЭК)Алексей Довжиков (eLama.ru/CyberLIT)Влад Титов (Лаборатория Комьюнити)Артем Кудрявцев (Great)Владимир Завертайлов (Сибирикс)Родион Скрябин (Лайфхакер)Светлана Демина (Email Show / Zigmund Smile)И другиеСпикеры выступят сдокладами в ключевых темах отрасли.Про PR в интернете:Сергей Стукалов, БилайнИван Макаров, РБКСергей Томилов, ОдноклассникиТаня Иванова, Hello BloggerПро контекст и SEO:Илья Сидоров и Анна Потанина, GoogleЕлена Першина и Михаил Дрокин, ЯндексТимофей Квачев, TRINET.GroupПро SMM и мессенджеры:Руслан Северинов, SMM ДодоПиццаФеликс Зинатуллин, Церебро ТаргетКирилл Воробьев, ViberЮлия Лазарева, ВКонтактеПро email-маркетинг,контент и нативную рекламу:Михаил Калашников, FunCubator, экс-Sports.ruАлексей Пономарь, ЛайфхакерКсения Рабинович, приложение "Кошелек"Будут секции по ecommerce,мобильным технологиям, журналистике, аналитике, цифровой грамотности, практикамICO, разработке маркетинговых стратегий. Выбирайте самые актуальные для васвыступления и следите за формированием программы на сайте.ВыставкаОба дня на конференциибудет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участникисмогут получить консультации, задать вопросы и узнать о новейших продуктах.Пакеты участника заменит технология Paperless, а бейдж станет доступом к нужнойинформации. Презентацию и инструкции от партнеров можно будет получить настенде в одно касание. Просто, быстро и экологично.В официальном приложенииСПИК можно искать партнеров по интересам и сферам работы, обмениватьсясообщениями и назначать встречи. А также смотреть расписание докладов иполучать важные push-уведомления, чтобы быть в курсе всего самого интересного.В первый день конференциипройдет традиционная вечеринка. Именно на after-party случаются самые приятныезнакомства, начинается продуктивное и продолжительное сотрудничество.