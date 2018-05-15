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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-za-pasportom-na-pochtu.html" target="_blank">За паспортом на почту</a> - До чемпионата мира по футболу осталось меньше месяца. Сейчас любители этой игры активно получают билеты на матчи, а также оформляют специальные паспорта болельщиков. Причём, если за входным талоном на стадион придётся ехать в столицу, то вот так называемый «ФАН АЙДИ» можно получить и во Владимире. Где выдают футбольные паспорта и зачем они нужны, расскажет Алексей Дудин.