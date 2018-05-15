Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, устанавливающие ответственность за неоднократные врезки в газо- и нефтепроводы.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, устанавливающие ответственность за неоднократные врезки в газо- и нефтепроводы.Как передает ТАСС, руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что парламентарии ввели ответственность за неоднократное самовольное подключение к топливным структурам.Так, если человек уже привлекался за данное деяние к административной ответственности, то теперь его ждут два года колонии. А если он сделал это в составе группы или покусился на магистральный трубопровод, то срок заключения в местах не столь отдаленных увеличивается до четырех лет.Крашенинников подчеркнул, что теперь за порчу нефте- и газопроводов, а также связанных с ними объектов преступники могут получить до пяти лет заключения. При этом если повреждение осуществлено в отношении магистральной сети, или при вандализме произошла гибель человека, то срок лишения свободы увеличивается до шести лет, а если погибло более двух лиц — до восьми лет.Глава профильного комитета пояснил, что данные поправки вносятся в статью 215.3 УК РФ "Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов" для снижения случаев незаконного подключения к объектам передачи энергоресурсов, несущих риски возникновения аварий, экологических проблем и трагических последствий.