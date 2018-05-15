В Долинском районе острова Сахалин местным жителям открылся уникальный эпизод из жизни касаток. Удивленные очевидцы успели запечатлеть зрелище на видео.

В Долинском районе острова Сахалин местным жителям открылся уникальный эпизод из жизни касаток. Удивленные очевидцы успели запечатлеть зрелище на видео.Туристы и местные жители увидели, как происходит охота косаток на нерп. Кровавое действо происходило у самого берега, передает . Сначала была видна лишь часть одного плавника, но вскоре на водной сцене появились стразу три кита. Местные жители рассказали, что такое явление часто можно увидеть недалеко от углегорского села Поречье. Напомним, косатки – одни из самых опасных хищников в мире. Они поедают все живое и могут напасть на других китов или даже своих сородичей.