Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался аппетитным завтраком,
который он приготовил специально для сына Платона. Поклонницы артиста поспешили
выразить свое восхищение хозяйственному мужчине.
Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался аппетитным завтраком,
который он приготовил специально для сына Платона. Поклонницы артиста поспешили
выразить свое восхищение хозяйственному мужчине.
В своем Instagram Шепелев опубликовал пост в котором
красочно расписал свои блестящие навыки в приготовлении пищи. По словам
артиста, он каждое утро радует своего наследника вкусной и полезной едой, ведь в этом он уже почти профи: своей готовкой он сможет ублажить даже очень капризного гурмана.
"Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу
почти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли
и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю. Каши там,
блины, сырники те да се. Это я не хвастаюсь, просто не могу по утрам на бегу,
не могу вчерашнее (кто жрал вчерашние суши из холодильника, руку вверх), и
холодное тоже. Абы что не лезет, требует душа с расстановкой (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился с
поклонниками ведущий.
Дмитрий отметил, что сынишка не разделяет его восторга от
приготовленных блюд. Мальчишка непритязателен в выборе пищи. "Платон к моей
любви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами в
меду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов ему
не предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Две!
Балансирую. А вот по выходным охоты готовить по утрам нет вообще. Яндекс везет",
– сообщил Шепелев.
Дабы усмирить недоброжелателей, Дмитрий предложил "злым и
шершавым языкам" язвительный отзыв, который он с удовольствием уведет под постом. "Подсказываю желчный комментарий: "обабился
кухарка". Ну же, жарьте!", – добавил телеведущий.
Фанатки растаяли от сообщения Шепелева, соблазненные красивыми словами, они тут же принялись
писать в комментариях хвалебные оды телеведущему. "Дмитрий!Любящий
отец -главное для мальчика!Пример любви и заботы!Он вырастет настоящим
мужчиной!Будьте всегда рядом:и сердцем и душой,чтобы не произошло!Хороший отец
это призвание!!!", "Мужчины если готовят, то делают это лучше женщин.
Так что никаких "обабился" Наоборот хвала и почет 👍 Каждый человек должен уметь готовить", "Классный
папа и очаровашка сынок, можно только завидовать белой завистью, жаль нет Жаны",
– не унималась восторженные поклонницы.