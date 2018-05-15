Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался аппетитным завтраком, который он приготовил специально для сына Платона. Поклонницы артиста поспешили выразить свое восхищение хозяйственному мужчине.

Телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался аппетитным завтраком,который он приготовил специально для сына Платона. Поклонницы артиста поспешиливыразить свое восхищение хозяйственному мужчине.В своем Instagram Шепелев опубликовал пост в которомкрасочно расписал свои блестящие навыки в приготовлении пищи. По словамартиста, он каждое утро радует своего наследника вкусной и полезной едой, ведь в этом он уже почти профи: своей готовкой он сможет ублажить даже очень капризного гурмана."Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могупочти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой солии каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю. Каши там,блины, сырники те да се. Это я не хвастаюсь, просто не могу по утрам на бегу,не могу вчерашнее (кто жрал вчерашние суши из холодильника, руку вверх), ихолодное тоже. Абы что не лезет, требует душа с расстановкой (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился споклонниками ведущий.Дмитрий отметил, что сынишка не разделяет его восторга отприготовленных блюд. Мальчишка непритязателен в выборе пищи. "Платон к моейлюбви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами вмеду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов емуне предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Две!Балансирую. А вот по выходным охоты готовить по утрам нет вообще. Яндекс везет",– сообщил Шепелев.Дабы усмирить недоброжелателей, Дмитрий предложил "злым ишершавым языкам" язвительный отзыв, который он с удовольствием уведет под постом. "Подсказываю желчный комментарий: "обабилсякухарка". Ну же, жарьте!", – добавил телеведущий.Фанатки растаяли от сообщения Шепелева, соблазненные красивыми словами, они тут же принялисьписать в комментариях хвалебные оды телеведущему. "Дмитрий!Любящийотец -главное для мальчика!Пример любви и заботы!Он вырастет настоящиммужчиной!Будьте всегда рядом:и сердцем и душой,чтобы не произошло!Хороший отецэто призвание!!!", "Мужчины если готовят, то делают это лучше женщин.Так что никаких "обабился" Наоборот хвала и почет 👍 Каждый человек должен уметь готовить", "Классныйпапа и очаровашка сынок, можно только завидовать белой завистью, жаль нет Жаны",– не унималась восторженные поклонницы.