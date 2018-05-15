Мать Гогена Солнцева попала в больницу с инсультом после того, как получила известие о его браке с 63-летней избранницей. Людмила Кравцова выясняла отношения с супругой своего сына в прямом эфире.

Мать Гогена Солнцева попала в больницу с инсультом послетого, как получила известие о его браке с 63-летней избранницей. Людмила Кравцовавыясняла отношения с супругой своего сына в прямом эфире.Появление матери Гогена Солнцева прервало царившую в эфиреидиллию: влюбленные рассказывали ведущему и зрителям программы о том, какзарождались их нежные чувства. Однако Людмила Кравцова их восторгов разделитьне пожелала и высказала все, что думаето Екатерине Терешкович."Такого сына врагу не пожелаешь, честно говорю. Когда уменя были материальные проблемы, я просила помощи у него!.. Когда узнала, чтоон женился, меня это подкосило, и я в очередной раз попала в больницу – синсультом", – заявила возмущенная мать.Шоумен и его 63-летняя избранница расписались в московскомДворце бракосочетания 12 апреля. С тех пор вокруг пары не утихают слухи искандалы, многие просто не верят в искренность чувств новобрачных. Развеять ихсомнения Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович решили в эфире программы "АндрейМалахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".По словам матери Гогена, Екатерина не достойна ее сына. Терешковичв долгу не осталась. Она рассказала, что по-настоящему счастлива рядом сГогеном. По ее признанию, только с этим человеком она забыла о своем возрасте ивновь почувствовала себя молодой и желанной. Рассказала она и о том, что у нееесть дочь, которая также поначалу не одобряла выбор матери. Однако позжесмирилась с наличием эпатажного отчима.Гоген, в свою очередь, сообщил, что перед их свадьбой сЕкатериной его мать всячески обзывала и унижала возлюбленных в эфире одного изотечественных ток-шоу. Именно по этой причине он не пригласил Людмилу набракосочетание. Кроме того, отметил шоумен, мать уже несколько лет симулируетразличные болезни, пытаясь "нажиться на знаменитом сыне".Что же касается Екатерины, то она работает в сферестроительства и получает достойную зарплату. И ее абсолютно не смущает, чтомолодой супруг претендует на ее жилплощадь в центре Москвы. Хотя сама намеренанаслаждаться жизнью с молодым избранником как минимум лет 20.