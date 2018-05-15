Из подъезда жилого дома в городе Александрове злоумышленник похитил двухколесный транспорт стоимостью 10 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Самарской области. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В феврале текущего года внимание сотрудников ДПС, находящихся на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов города Александрова, привлек нетрезвый мужчина, который катил рядом с собой велосипед. Полицейские установили его личность – им оказался 38-летний житель Ульяновской области, не так давно прибывший в Александров на заработки. Как выяснилось, велосипед он взял у 23-летнего знакомого, с которым вместе работал и проживал в общежитии.В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что велосипед стоимостью 10 тысяч рублей был ранее похищен из подъезда жилого дома в городе Александрове, а кражу совершил 23-летний житель Самарской области. Фигурант в тот же день был задержан и дал признательные показания.Имущество возвращено законному владельцу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.