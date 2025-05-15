Пламя охватило помещение площадью 80 квадратных метров.

Утром 15 мая в Муроме Владимирской области произошел пожар в отопительном комплексе на Радиозаводском шоссе. Сигнал о происшествии поступил в 09:29, и на место были направлены 20 сотрудников противопожарной службы и четыре специализированные машины.Пламя охватило помещение площадью 80 квадратных метров, в результате инцидента повреждены бойлерная и наружная облицовка близлежащего торгового центра. Эвакуацию прошли 25 человек из находящегося рядом магазина, однако пострадавших нет.По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность оборудования. Ведется расследование.