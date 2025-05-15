Дети с тяжелым генетическим заболеванием не получают жизненно важные препараты.

Следственное управление СК России по Владимирской области инициировало проверку по факту ненадлежащего обеспечения лекарствами детей-инвалидов. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Артему Кулакову изучить ситуацию после обращения женщины, которая сообщила о том, что её дети с тяжелым генетическим заболеванием не получают жизненно важные препараты.Вместо этого им предоставляют аналоги, которые могут ухудшить их состояние. В настоящее время проводится проверка по данному делу.Напомним, ранее мы писали, что